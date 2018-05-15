【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(8043 蜜望實) 再度亮燈漲停板啦。>

今天大盤開高走低，終場下跌 77 點，以 10874 點作收，量能為 1528 億元。

重點持股報告。

(5483 中美晶) 昨天亮燈漲停板，將我們會員的獲利穩穩的越鎖越高，今天股價再創新高，老師也趁勢帶領會員們全數獲利出清，太棒了，藉由價差會員們又獲利入袋囉。

(5317 凱美、6449 鈺邦) 續抱。

(1710 東聯、1326 台化) 昨創新高，今小休息，續抱即可。

(00636 國泰中國 A50) 小創新高囉。

(3090 日電貿) 盤中一度再漲 8%，股價再創波段新高囉。

(8043 蜜望實) 擁有蜜望實、實在好幸福，太棒了，今天蜜望實繼禮拜四漲停、昨天再漲停板，今天蜜望實又再度亮燈漲停板，並一路鎖到最後。太棒了我們會員繼之前 (6141 柏承 木白柏) 的( 1 1 2 % ) 之後，目前蜜望實也已經上漲了 ( 5 3 % ) 囉，我們會員好股一檔接一檔，非常感謝。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、1326 台化、3090 日電貿、8043 蜜望實、5317 凱美、6449 鈺邦、00636 國泰中國 A50。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)