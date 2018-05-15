【華冠投顧】鴻海利多出盡? 大盤再度進入修正?

華冠投顧 范振鴻 分析師

振鴻觀察股：3055 蔚華科、1904 正隆、2362 藍天、8112 至上、2408 南亞科

加權指數今天開高走低收 10874，量能 1534 億，大盤目前就是先看 10800~11000 區間盤整，而從小時線來看目前處在短線主升段， (都漲了快 500 點短線看當然是主升段)，之前說過空頭要看 C-4 確認止跌機會，那多頭則是看 3-4 有沒有出現，目前是還沒出現，我們就是等出現再來擔心就好，回到日線看，季線已經轉為上彎，在美股近期也轉強的狀態下，台股只要未來幾日若能守住將會更有利後續行情。

而昨天盤後影音也提到 2317 鴻海還是屬於反彈波的狀態，同時遇到解套賣壓，今天又跌破季線驗證看法，而在大盤昨天融資又增加的狀況下，近期轉為盤整持續消耗空頭與解套賣壓力道，會是對台股後勢發展較為有利的狀況，而大盤盤整，就會是個股表現的機會，振鴻會持續帶大家追蹤下去。

振鴻之前就一直有提到，要挑選之前大盤跌他不跌且籌碼集中的標的，上週日分享的【壓軸集破量選股週報】裡， 3055 蔚華科今天帶量漲停，之前分享的標的裡也有不少有表現，歡迎大家一起持續追蹤振鴻的發文。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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