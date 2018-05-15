恒指終止6連升 騰訊(00700-HK)挫3.3%

MSCI明晟將234隻內地A股納入指數，符合市場預期。上證指數迫近3200點水平，以全日高位收市，收報3192點。恒指高開32點報31573點，其後在期指領跌下而轉跌，最多跌384點，見31156點，最後收報31152點，跌390點，跌1.23%，終止連升六日走勢。成交1052億元。國指收報12440點，跌104點，跌0.83%。

騰訊(00700-HK)明日公布季績，市場對於季績的預期早已看法不一，加上233隻A股「入摩」，中金指此令MSCI中國指數海外中資股部分也因此大幅擴容，中金估計騰訊當前在MSCI中國指數中的權重為17.5%，在納入A股後導致攤薄股重將降至16.17%，預估資金流出11.29億美元(約88.63億港元)。騰訊股價整天在400關口爭持，終收398元，跌13.8元，跌3.35%。成交3313萬股，涉資133億元。

瑞聲科技(02018-HK)昨日中午公布遜預期的首季業績，股價昨日午後已掉頭下跌，中外證券發表報告，最少有14間證券行下調目標價，下調幅度以匯證與法巴最多，高達40%。證券界指，瑞聲科技管理層未有就業績倒退給予滿意回答，令股價繼續被沽售，今日低見108元，跌6.7%，收報110.1元，跌4.9%，成交金額逾21.7億元。舜宇光學科技(02382-HK)收報149.6元，跌2.5%。不過，同業丘鈦科技(01478-HK)以6.56元低開，低見6.53元後便逆市拉升，收報7.01元，升近6%。

由內地三大電訊商合資的中國鐵塔正式提交上市申請，市場曾傳言集資780億元，公司上市前主要股東包括中移動(00941-HK)、中國聯通(00762-HK)、中國電信(00728-HK)、中國國新，分別持股38%、28.1%、27.9%與6%。中聯通(00762-HK)明日除淨，收報11.08元，升1.65%；中電信(00728-HK)報3.76元，升0.267%；中移動(00941-HK)則跌0.336%，報74.05元。

醫藥股亦勇，石藥(01093-HK)收報22.95元，升4.3%；白雲山A股(600322-SH)獲納入MSCI中國指數，今日漲停，H股(00874-HK)收報37.45元，升11.95%。

友邦(01299-HK)衝高倒跌，收挫1.7%，報73.1元。碧桂園(02007-HK)逆市造好，收市漲1.84%，報16.62元，為表現最好藍籌。

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