統計局：2017年城鎮私營單位就業人員年平均工資45761元

國家統計局數據顯示，2017年全國城鎮私營單位就業人員年平均工資為45761元，與2016年的42833元相比，增加了2928元，同比名義增長6.8%，增速比2016年回落1.4個百分點。扣除物價因素，2017年全國城鎮私營單位就業人員年平均工資實際增長5.0%。

分四大區域看，城鎮私營單位就業人員年平均工資由高到低依次是東部、西部、中部和東北地區，分别為50592元、41242元、37723元和34694元，同比名義增長率從高到低依次為中部7.8%、東部6.9%、西部5.6%和東北地區4.5%。最高和最低區域的平均工資水平之比為1.46，比上年擴大0.03。

分行業門類看，年平均工資最高的三個行業分别是信息傳輸、軟件和信息技術服務業70415元，科學研究和技術服務業58102元，金融業(主要是各種保險代理、典當行和投資咨詢公司)52289元，分别為全國平均水平的1.54倍、1.27倍和1.14倍。年平均工資最低的三個行業分别是農、林、牧、漁業34272元，住宿和餐飲業36886元，居民服務、修理和其他服務業38417元，分别為全國平均水平的75%、81%和84%。

從平均工資的增長速度來看，增速最高的三個行業依次為信息傳輸、軟件和信息技術服務業、教育以及農、林、牧、漁業，增長率分别為10.8%、9.5%和9.5%。增速最低的三個行業依次為水利、環境和公共設施管理業、金融業以及採礦業，增長率分别為2.4%、3.8%和4.1%。全部18個行業門類中，有11個行業的平均工資增速高於全國平均水平。

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