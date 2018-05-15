“人工智能+生態”發展戰略研究工作啓動

據林業局網站15日消息，近日，人工智能+生態發展戰略研究啓動會在北京召開。國家林業和草原局信息辦主任李世東出席會議併講話，中國科學院、清華大學、北京理工大學、中國林科院、北京林業大學等有關專家參加了會議。

李世東要求，一是在研究内容上，要結合國家關於人工智能發展的有關要求及國家林業和草原行業特點，站在生態需求的高度開展研究。二是在組織形式上，要充分發揮林業專家與人工智能專家協同配合的作用，確保戰略研究的科學性和針對性。三是在研究方法上，要運用互聯網思維，集社會公眾的力量做開放式研究，同時要不斷探索和嘗試戰略研究工作在組織形式、工作方法、研究成果等方面的創新。

國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》明確，人工智能是發展新一代信息技術的主要方向，未來將是人工智能快速發展併深入各行各業的新時代。2018年2月，國家林業和草原局信息辦與人工智能産業技術創新聯盟合作，開展“人工智能+生態”發展戰略研究。“人工智能+生態”發展戰略研究將積極把握人工智能發展趨勢，以引領林業現代化為出發點，以人工智能技術為核心，以跨業務融合為主線，堅持應用導向、創新驅動、聚焦突破、融合發展的理念，推動人工智能技術在林業及生態文明建設中的應用。

來源：證券時報

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