交通運輸部：保障乘客安全是網約車規範發展底線

近期，網約車行業發生了多起危害乘客安全的惡性事件，今天下午交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結接受央視專訪，錶示網約車行業不是法外之地，保障乘客安全也是網約車規範發展的底線。

交通運輸部下一步將指導各地一是加強事前準入把關。嚴格落實《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》中關於對企業、車輛、駕駛員的準入許可要求，尤其是加強對駕駛員的駕駛經歷、交通責任事故、暴力犯罪記錄等背景情況核查，防止不合規的企業、車輛和人員進入行業，守住安全底線，從源頭上保障安全。

二是落實平台公司承運人主體責任。網約車平台公司應保證接入的車輛和駕駛員取得合法營運資質，車輛技術狀況良好，應通過衛星定位、人臉識别等科技手段，保證線上線下車輛和駕駛員一緻。

三是加強安全教育和培訓。網約車平合公司應組織駕駛員開展有關法律法規職業道德、服務規範、安全運營等方面的崗前培訓和日常教育，提升駕駛員遵紀守法意識和服務水平。同時，各級交通運輸主管部門要加強監督檢查，加大對網約車行業違法違規行為的查處力度。

在乘客個人隱私和信息安全方面，網約車平台公司掌握了大量個人電話、信用卡、車輛、地址等信息，存在個人信息洩露及傳播的風險。關於保障乘客信息安全，《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》已明確規定，網約車平台公司採集駕駛員、約車人和乘客的個人信息，不得超越提供網約車業務所必需的範圍，不得向任何第三方提供乘客個人信息。發生信息洩露後，應採取及時有效的補救措施，切實推護乘客信息安全和合法權益。

蔡團結錶示，和網約車不同的是，私人小客車合乘，也稱拼車、順風車，是由合乘服務提供者事先發布出行信息，出行線路相同的人選擇乘坐合乘服務提供者的小客車、分攤部分出行成本或免費互助的共享出行方式。這里所稱的合法的私人小客車合乘應當具備兩個核心要件：一是以滿足車主自身出行需求為前提;二是分攤部分出行成本或免費互助。然而目前一些平台公司推出的順風車業務增加了過多的社交功能，偏離了提供出行服務的本意，甚至有的平台公司以順風車名義行非法營運之實存在巨大安全隱患。

規範私人小客車合乘，要探索建立政府部門、企業、合乘雙方等共同參與的多方協同治理機製。部分還未出台私人小客車合乘的城市人民政府要加快落實國家層面的改革意見，出台私人小客車合乘實施細則，明確有關各方的權利和義務。各地要加強對平台公司推出的順風車業務進行監督檢查，督促企業合法合規開展業務，嚴厲查處以私人小客車合乘之名行非法營運之實的違法行為，防止好經念歪，保障各方合法權益。平台公司要按照相關規定，切實履行運輸服務責任，加強信息審核，確保合乘安全。

交通運輸部數據顯示，截至目前省級層面(除直轄市外)25個省(自治區)發布了實施意見;城市層面(含直轄市)，206個城市正式出台實施細則，60個城市已公開徵求意見。目前已有70餘家網約車平台公司在部分城市獲得經營許可。截至今年2月底，各地共發放車輛運輸證14萬多本，網約車駕駛員證23萬多本，總的來看，深化出租汽車行業改革總體進展順利。

但蔡團結錶示，目前網約車市場還存在一些問題：如網約車合規化發展進程仍然較慢;部分平台公司納入行業管理和依法監管配合不夠，乘客安全和合法權益仍未得到有效保障，企業線下服務能力亟需增強;行業監管手段不適應，多部門聯合監管工作機製有待建立健全等。

下一步，交通運輸部將繼續指導各地推動改革政策落地實施，加強改革過程中的新情況、新問題的研判，適時優化完善相關政策。創新出租汽車監管方式和手段，充分利用信息化技術，為行業監管提供有效手段。會同工信、公安、網信等部門研究製定多部門聯合監管具體工作流程，建立聯合監管工作機製，形成監管合力，以管住安全底線，保障乘客合法權益。發揮社會信用體系的事後監管作用，建立行業失信行為聯合懲戒機製，不斷提升行業服務質量和服務水平促進行業持續健康發展，讓人民群眾通過改革有實實在在的獲得感。

來源：央視新聞

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