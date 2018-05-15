【大行報告】申萬首予福萊特玻璃(06865-HK)買入評級 目標價2.74元

申萬研究發表報告指，福萊特玻璃(06865-HK)作為世界最大光伏玻璃製造商之一， 2017年公司光伏玻璃板塊收入佔其總收入的68.1%。在技術升級以及持續的政策支持下，認為中國光伏有望在2020年實現平價上網，進一步刺激光伏玻璃需求。該行預測2018年-2020年每股盈利(EPS)分别為0.28元(同比增長16.7%)、0.38元(同比增長35.7%)及0.44元(同比增長15.8%)。目標價為2.74港元，現行價距目標價仍有31%上行空間，首次覆蓋給予“買入”評級。

報告指，目前公司總産能約為4490噸/日。在光伏玻璃産能方面，福萊特玻璃排名全球第二，僅次於信義光能(00968-HK)的6800噸/日。由於光伏玻璃行業在資金需求、技術和成本控製方面都存在較高的進入門檻，預計福萊特玻璃將在未來幾年保持其在光伏玻璃産業中的優勢地位。此外，得益於高效率和技術優勢，申萬認為未來幾年雙玻組件需求將會迅速增長。

該行預計到2020年，太陽能發電站的建造成本將下降至5.5元/瓦，有望實現平價上網。因此，盡管政府補貼下降，料中國太陽能産業從2020年開始將進入新的增長周期。預測在實現平價上網以後，光伏電力市場有望擴大2-3倍。

截至發稿，福萊特玻璃升0.48%，報2.1元，成交137.8萬股，涉資293.15萬元。

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