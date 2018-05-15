台彩端午總加碼5億元 大樂透增40個100萬元獎項

端午節即將到來，台彩今 (15) 日宣布端午加碼內容，其中威力彩頭獎加碼 2 億元，大樂透則連續 4 期加碼序號抽獎獎項，將送出 40 個 100 萬元和 4 萬個 2000 元，累計今 (2018) 年端午加碼總獎金達 5 億元。

根據台彩資料統計，威力彩近 4 年平均 1 年約開出 4 次頭獎，但今年統計至 5 月 15 日止，不到半年，已開出 3 次頭獎，因此今年端午加碼活動，以 5 月 21 日開獎的威力彩打頭陣。

至於大樂透則沿用序號抽獎的加碼方式，購買 6 月 15 日至 26 日開獎的任一期大樂透，可免費獲得 1 組 10 位數字的抽獎序號，參加當期大樂透加碼抽獎活動，台彩在每期銷售截止後，電腦亂數系統將自該期所有有效的抽獎序號中，隨機抽出 10 組 100 萬獎項的中獎序號，以及 1 萬組 2000 元獎項之中獎序號。

台彩也透露，去年幸運獲得大樂透序號抽獎百萬獎項的幸運兒中，有將近 8 成都是使用電腦選號。

除了威力彩及大樂透外，每 5 分鐘開獎一次的 BINGO BINGO 賓果賓果將從 6 月 8 日起連續加碼 16 天，獎金最高變 2 倍；猜大小獎金倍數也將由 6 倍提高為 7 倍，去年 11 月所推出的新玩法猜單雙，猜中單或雙獎金倍數也將由 6 倍提高為 7 倍。