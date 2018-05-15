【盈警】揚科集團(01460-HK)料全年度盈轉虧

揚科集團(01460-HK)公布，截至2018年3月31日止年度預計錄得不多於1500萬元的公司股東應佔淨虧損，去年同期錄得純利。

該虧損主要歸因於集團產生自資訊科技應用及解決方案開發分部的收入顯著減少，此乃由於集團進行中的大型資訊科技項目已大致完成；及集團於2018財政年度開展其他大型資訊科技項目的投標結果不利所致。集團正通過投標新招標書的業務周期，以保障未來的收入來源，而於2018財政年度內，其資源集中於手頭上的現有協議及招標過程。

雖然集團未能取得另一項大型資訊科技項目，項目A已進入維護階段，而集團另外兩個大型項目預期將於2018年6月底前進入維護階段。上述項目的維護合約將為期10年，預期每年將為集團帶來超過6000萬港元的總收入。另一方面，集團將其員工人數由2017年3月31日的323人減少至本公佈日期的279人。董事會預期，鑒於上述維護合約將予確認的可觀收入以及縮減人手帶來節省成本的效果，集團的財務業績在可見將來將有所改善。

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