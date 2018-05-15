【復牌】木薯資源(00841-HK)斥11億購上環商廈

木薯資源(00841-HK)公布，公司非全資附屬公司天潤興業斥資11億元收購持有上環商業大廈的公司全部股權。

該物業位於上環皇后大道中338號名為「QueenCentral」或「338Apartment」，為持有酒店牌照的商業大廈。地面之一部分現租予第三方用作經營連鎖餐廳，而該物業其他部分現正空置，預計該物業餘下部分將於完成後用作服務式公寓及/或辦公室。該物業地下層之一部分現租予第三方用作經營連鎖餐廳，而該物業之其他部分現正空置。預計該物業餘下部分將於完成後用作服務式公寓及╱或辦公室。

公司指收購事項實屬集團參與香港物業市場之投資良機。集團相信本集團將自該物業日後潛在升值中受益，於此同時，預計該物業將為集團提供額外穩定的收入，令其得以減低緩市場波動帶來的影響，避免依賴其乾木薯片及酒店經營業務。

天潤興業由公司全資附屬公司Admiral Colour及合營夥伴分別擁有60%及40%。

該股今日復牌。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)