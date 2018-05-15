南戈壁-S(01878-HK)首季經營業務溢利290萬美元

南戈壁-S(01878-HK)公布，截至2018年3月31日止三個月錄得毛利670萬美元，而2017年第一季則錄得150萬美元，而於2018年第一季，公司錄得經營業務溢利290萬美元，而2017年第一季則錄得經營業務虧損410萬美元。由於中國市況及煤炭價格改善，整體財務業績主要因季度內實現了較高的平均售價而較2017年第一季度有所改善。

鑒於中國市況及煤炭價格有所改善以及透過內蒙古附屬公司進行之銷售比例增加，公司煤炭平均售價由2017年第一季的每噸24.52美元上漲至2018年第一季的每噸43.02美元。然而，由於公司自2017年7月以來一直受到策克邊界的清關程序延誤影響，煤炭銷量由2017年第一季的111萬噸減少至2018年第一季的56萬噸。

公布提到持續經營方面，於2016年第四季度，公司已實施計劃改變其現有產品組合，於煤礦內在建的洗煤設施順利完成調試後，透過開始對若干級別的煤炭進行洗煤工序以生產更多優質半軟焦煤，以及對較低級別的煤炭進行更多選煤程序以減少動力煤產品的灰分和改善其售價及利潤率，從而將產品組合轉向較高價值及較高利潤率的產品。洗選廠的建設在2017年已大部分完成，但洗選工序將延遲至2018年第二季度方會開始。目前的採礦計劃當中加入洗煤及選煤系統，預期會大幅提升產量，以配合公司的新產品組合和銷量目標。該等計劃涉及未來兩年進行大量剝採活動，以及需要投入若干資本開支以達到設計產量。該等開支及其他營運資金需求將令公司需要透過融資租賃、債項或股權交易形式尋找額外融資。

公司不能保證將可成功實施上述措施及取得其他融資來源。倘其未能做到，或未能取得額外資本或以其他形式進行重組或為其業務進行再融資以解決其直至2019年3月31日的現金需求，則公司不大可能具備充足的資本資源或來自採礦營運的足夠現金流量以履行其現時的持續營運責任及未來合約承擔。該情況將導致對公司簡明綜合中期財務報表的資產及負債金額及分類作出調整，且該等調整或將為重大。

除非公司在短期內獲取額外融資及╱或資金來源，否則公司持續經營的能力將受到威脅。於2018年5月14日，公司持有210萬美元現金。

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