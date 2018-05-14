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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100          宏洲              昶和     東泥     奇力新     
宏洲     元大滬深300正2 元大台商50          利華              大統染   大飲     達欣工     
嘉裕     國泰中國A50正2 富邦摩台          中和              海悅     福壽                
東華     群益臺灣加權反1 富邦發達          本盟              銘旺科   興泰                
大東     正道     富邦金融          亞力              卓越     宏亞                
立益     同開     元大MSCI台灣          華城              統領     達新                
佳和     悠克     永豐臺灣加權          永冠-KY                    立益                
昶和              富邦日本          大山                       怡華                
三洋紡            國泰日經225          和康生                     昶和                
本盟              元大日經225          科妍                       大統染              
瑞利              元大韓國          上緯投控                   亞崴                
樂士              國泰20年美債反1          中鋼構                     程泰                
正峰新            元大美債7-10正2          新光鋼                     永記                
億泰              元大美債7-10反1          世紀鋼                     科妍                
毛寶              元大S&P日圓反1          中環                       士紙                
燁興              富邦歐洲          國巨                       東明-KY             
中鴻              FH彭博高收益債          海悅                       世紀鋼              
聚亨              FH彭博新興債          威盛                       鑫永銓              
千興              FH富時不動產          統懋                       六暉-KY             
威致              FH富時高息低波          麗臺                       映泰                
華豐              國泰RMB短期報酬          大毅                       隴華                
首利              宏洲              強茂                       禾伸堂              
麗正              嘉裕              華新科                     玉晶光              
東訊              東華              禾伸堂                     世芯-KY             
華泰              大東              日電貿                     拓凱                
錸德              立益              玉晶光                     東科-KY             
倫飛              佳和              柏承                       亞弘電              
威盛              昶和              晶心科                     華友聯              
銘旺科            三洋紡            台船                       遠雄來              
統懋              本盟              杜康-DR                    夏都                
翔耀              瑞利              陽光能源-DR                   欣欣                
太空梭            樂士              慶豐富                     統領                
新利虹            正峰新            佐登-KY                    杜康-DR             
麗臺              億泰                                         晨訊科-DR            
華映              毛寶                                         友佳-DR             
吉祥全            燁興                                         精熙-DR             
憶聲              中鴻                                         一零四              
科風              聚亨                                         欣天然              
建碁              千興                                         新海                
和鑫              威致                                         秋雨                
力特              南港                                         欣高                
喬鼎              華豐                                         台數科              
正達              首利                                         南六                
晟鈦              麗正                                         基勝-KY             
新世紀            東訊                                         波力-KY             
誠創              華泰                                         政伸                
嘉威              錸德                                         吉源-KY             
力銘              倫飛                                                             
亞太電            威盛                                                             
達能              銘旺科                                                           
清惠              統懋                                                             
慧友              翔耀                                                             
勁永              太空梭                                                           
捷泰              新利虹                                                           
互億              麗臺                                                             
天瀚              華映                                                             
迅杰              吉祥全                                                           
華上              憶聲                                                             
光麗-KY           科風                                                             
元晶              建碁                                                             
華冠              和鑫                                                             
裕豐              力特                                                             
寶徠              喬鼎                                                             
新建              正達                                                             
皇普              晟鈦                                                             
日勝生            新世紀                                                           
台船              誠創                                                             
台南-KY           嘉威                                                             
康師傅-DR          力銘                                                             
聖馬丁-DR          亞太電                                                           
神州-DR           達能                                                             
耀傑-DR           清惠                                                             
同方友友-DR          慧友                                                             
晨訊科-DR          勁永                                                             
友佳-DR           捷泰                                                             
陽光能源-DR          互億                                                             
精熙-DR           天瀚                                                             
中福              迅杰                                                             
雷虎              華上                                                             
中視              光麗-KY                                                          
秋雨              元晶                                                             
慶豐富            華冠                                                             
國光生            裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  新建                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  國光生
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