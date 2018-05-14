人民幣收小跌中止連兩天升勢 美指走勢限制人民幣升值空間

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周一小幅收跌，中止連兩日上漲，日內整體波幅不大，中間價則升近180點至逾兩周新高。交易員稱，隨著美元指數跌勢趨緩，市場結匯意願逐漸降低，美指走向仍決定匯市方向；人民幣短期受資金流入影響表現偏強，但預計繼續升值空間較為有限。

他們並表示，美聯儲後續持續加息預期有所沖淡，但歐洲亦面臨各種不確定性，從走勢看美指反彈走勢亦未完結，若美指重新企穩，人民幣仍受限於美指表現；接下來重點關註中美貿易談判進展，預計中美貿易順差規模可能持續收窄，這將減少經常項下外匯供給，資本項下的流動對匯率的影響會變得越來越大。

「市場區間思維還是挺強的，整體方向還是跟美元走...(最近)盤中感覺人民幣貶值的力道相對弱，升值比較快，貶了好幾天，一天就升回來了，大家肯定找概率更大的方向去做。」一中資行交易員稱。

另一個中資行交易員指出，美元指數雖然看上去還有些不確定，但感覺人民幣升值空間不大了，到6.32差不多，且另外存量結匯在變少，H股購匯付息要來了，市場預期也慢慢發生變化。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周一較上日微升0.18%至97.76，刷新2016年4月6日以來新高。

中國外交部周一稱，願意與美方共同努力在本周的貿易談判中取得積極成果。同時中方高度讚賞美方有關中興通訊的表態。中國國務院副總理劉鶴將於5月15-19日訪美。本月稍早兩國在北京的高級別磋商似乎沒有取得太大成果，但貿易緊張關系最近出現一些緩解跡象。

全球匯市方面，歐元周一有望連續第三個交易日上揚，美元走軟幫助歐元扳回跌幅，投資者仍對意大利政局形勢保持謹慎。

來源：路透上海5月14日

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