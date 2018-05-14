東華軟件(002065-CN)擬與騰訊(00700-HK)進一步提升戰略合作

東華軟件(002065-CN)5月14日午間公告，公司正與騰訊雲計算(北京)有限責任公司(簡稱“騰訊”)(00700-HK)洽談重大事項，預計交易金額不低於10億元，公司股票自14日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

公告顯示，雙方擬在在醫療、智慧城市、金融、電力等領域展開深度合作，併進一步推動雙方戰略合作升級，但具體結算方式、合作方式、合作期限等還需要雙方進一步磋商。此外，公司控股股東正在與騰訊相關公司商議資本合作事宜，但資本合作事項不涉及公司控製權變更。

根據協議，協議核心條款為是否就主要業務合作達成一緻及股票價格為主要依據，初步預計交易金額不低於10億元人民幣，目前雙方初步達成一緻意見的結算方式為現金。騰訊完成盡職調查及關鍵交易條款的確認及雙方協議簽署完成後，協議生效。

公司錶示，協議的簽署預計會對公司本年度及未來各會計年度財務狀況和經營成果産生重大影響，具體影響以當年的審計情況為準。

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