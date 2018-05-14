【大行報告】廣發：7 大污染防治攻堅戰加速推進 關註碧水計劃

廣發發錶研報指，7 大污染防治攻堅戰加速推進，關註碧水計劃。生態環境部部長李幹傑近日錶示，未來 3 年將打好 7 大污染防治攻堅戰，其中 5 個戰役涉及水環境治理，預期“碧水計劃”相關水環境治理將是未來 3 年環保工作的重點。建議擁抱龍頭公司、賺業績成長的錢，板塊存在估值提升的空間。

危廢處置需求釋放或將超預期，建議關註行業景氣度高、污染問題突出、現金流好的危廢處置行業。近日，生態環境部約談 7 市政府，危廢非法傾倒處置現象嚴重。伴隨著中央環保督察等環保政策升級，真實的危廢處置需求將逐步釋放出來，而且從 7 市暴露出來的情況看，真實處置需求的釋放有望超預期。

七大戰役快速推進，黑臭水體治理、清廢行動、鄉村環境治理啓動。5月7日，生態環境部聯合住房城鄉建設部啓動 2018 年城市黑臭水體整治環境保護專項行動， 5月9日開始至 6 月底生態環境部啓動長江經濟帶“打擊固體廢物環境違法行為專項行動”。農村農業污染治理方面，山東省出台具體規劃。

危廢非法傾倒處置現象嚴重，生態環境部約談 7 市政府。5月11日，生態環境部集中約談廣東省廣州、江門、東莞，江蘇省連雲港、鹽城，内蒙古自治區包頭和浙江省溫嶺等 7 市政府，要求加強固體廢物及危險廢物處置能力建設，嚴厲打擊非法轉移傾倒行為。

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