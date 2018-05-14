螞蟻金服正接近達成100億美元融資 將成全球最大金融科技公司

據CNBC報道，螞蟻金服正接近達成100億美元的股權融資。業内人士稱，如果螞蟻金服順利完成本輪融資，則將成為全球最大金融科技公司和最大的初創公司。

進入2018年以來，螞蟻金服融資和即將上市的消息頻頻傳出。在4月份便有消息稱，螞蟻金服正在尋求新一輪融資，預計融資總額為100億美元，如果本輪融資成功，螞蟻金服的估值或將超過1500億美元，據悉此輪融資新加坡主權基金淡馬錫希望能夠領投。還有消息稱，其已基本敲定將在港股和A股同時上市。

2015年7月，螞蟻金服完成了A輪融資，總額接近18.5億美元;時隔不到1年，2016年4月，螞蟻金服完成了由中國人壽、中郵集團等機構參投的B輪融資，融資後總額超過45億美元，當時螞蟻金服估值達到600億美元。B輪融資後曾有消息傳出螞蟻金服即將上市，不過阿里巴巴董事局主席回應，螞蟻金服短期内暫無上市計劃，兩年之後可能才會考慮。

目前螞蟻金服的估值在1000億美元上下浮動，當然，它的高估值和支付寶業務密不可分，巴克萊預計2019年螞蟻用戶總量將超過7億，預計2021年，螞蟻金服的總收入將增長至335億美元。

今年2月1日，阿里巴巴與螞蟻金服聯合宣布，根據2014年雙方簽署的戰略協議，經董事會批準，阿里巴巴將通過一家中國子公司入股併獲得螞蟻金服33%的股權，併將終止當前與螞蟻金服的利潤分享協議。阿里入股後，螞蟻金服的股權結構更為清晰，阿里巴巴選擇在此時確認股權結構以及入股時間，被外界認為是螞蟻金服在為上市鋪路，可以為上市掃除障礙。因為根據證監會要求，將要IPO的公司股權結構必須清晰。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)