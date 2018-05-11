滴滴：順風車平台業務全國停業整改一周

5月11日下午消息，在順風車乘客被害事件被曝光後，滴滴宣布，今日起順風車平台業務全國停業整改一周。

昨日，多家媒體針對21歲空姐李女士搭乘順風車被司機殺害的消息進行了報道。消息稱，據受害者家屬的朋友介紹，在乘車不久，李女士曾微信和同事說司機有些變態，說她漂亮想親她一口，同事就勸她快下車。其間同事還給她打電話，但她稱“沒事沒事”，同事就挂了電話。5月6日，受害者家屬從警方處獲悉，李女士已經遇害。

對此，滴滴官方已經發布公告，向受害人家屬和公眾道歉。“真誠地和李女士的家人道歉，作為平台我們辜負了用戶的信任，在這件事情上，我們負有不可推卸的責任。”

目前，犯罪嫌疑人劉某仍然在逃，公安機關昨日晚間已在網絡發布警情通報，稱嫌疑人作案後棄車跳河，現警方正在相關區域全力搜捕。

不過，事件在過去的24個小時里仍在持續發酵，輿論除了對犯罪嫌疑人的聲討，還針對網約車平台的責任問題展開了討論。因此，在繼昨日宣布100萬懸賞犯罪嫌疑人之後，滴滴在今日又對順風車業務做出了整改決定。

來源：鳳凰網科技

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