中美兩國官員周五將開會 為中國副總理訪美作準備--美官員

美國一位財政部官員表示，美國與中國官員周五將在華盛頓開會，就兩國之間的貿易爭端進行討論。中國經濟高官即將赴美訪問。

這名官員稱此次會議是延續上周在北京的中美高級別貿易談判，並為中國國務院副總理劉鶴訪問華盛頓作準備。不過該官員不願透露周五會談的詳細內容，也未說明劉鶴訪美的具體時間。

白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)周一表示，劉鶴將於下周訪問華盛頓「繼續與總統的經濟團隊展開討論」。

上周由美國財長努欽與劉鶴領銜、在北京進行的貿易談判未能取得任何突破。此前美國威脅將向多達1,500億美元的中國商品加征關稅，而中國則威脅將采取針鋒相對的報覆舉措。

美國官員向中國提出了一份很長的貿易要求清單，包括要求把每年對美貿易順差縮減2,000億美元。

一名了解這次訪問計劃的消息人士表示，中方可能先派一個級別較低的代表團前往華盛頓，這可能會稍微推遲劉鶴的出訪時間。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)對CNBC表示，劉鶴抵美時間沒有明確，「有可能不是下周」。

羅斯還在CNBC讚助的一項活動中表示，他認為參加北京會談的中方官員「同意降低貿易逆差的概念—問題是降低多少和如何實現？」

(路透華盛頓5月10日)

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