捷榮國際(02119-HK)：業務拓展不會太貪心 長珠三角及新馬泰已足夠

B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商捷榮國際控股(02119-HK)首掛開報2.16港元，較上市價1.98港元高約9.1%。

主席兼行政總裁黃達堂於上市儀式後表示，公司上市後希望能進軍內地市場，「不會太貪心」只會專注在長三角和珠三角兩個區域，因為這兩地是全中國GDP最高同時消費力最強的地區。而同時公司亦會利用基石投資者合作夥伴的業務網絡來拓展公司在東南亞地區新加坡、馬來西亞以及泰國三地業務。

被問及與賓仕國際(1705-HK)做比較，公司首席營運官及公司秘書鄔錦安稱兩家公司業務性質不一樣，捷榮主要做B2B餐飲服務供應商，除了「飲」方面業務，「食」的業務也有很多，在香港市場是一個絕對獨特的平台，不會與其他上市企業一樣。

一提到賓仕，黃達堂則反質問記者「賓仕現在有多少家店？」又稱「我們有超過6000個客戶，過萬的店，又如何可以相提並論？」鄔錦安補充，無論飲品店、主題樂園、便利店快餐店以及酒店等等，都囊括在公司6000個客戶、過萬個店的平台內，捷榮是提供綜合性全方位的服務，不會去針對單獨的市場渠道提供服務。

公司從新加坡退市後來香港上市，黃達堂稱的確香港市場以及流通性比新加坡要大，此外公司紮根香港85年，對普通市民來說公司品牌耳熟能詳，對以後業務發展會有所助益。而股價方面，他則稱股價起落一定會有，但最重要的還是看公司業績。

文：鄒舒惠

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