中銀香港:「債券資助先導計劃」刺激債市成新增長點

中銀香港投資管理總經理陳少平表示，歡迎香港特區政府一系列深化本地債市的發展措施，預期「債券資助先導計劃」將可為市場注入動力，推動整個金融產業鏈的發展。

是次香港特區政府提出的「債券資助先導計劃」設計精密，只會惠及首次在港發債或過去五年未有在港發債的發行人，同時亦對發行規模、債券託管場所、投資者數目有一定要求，相信資助計劃能有效引導非常規性的發行人來港發債，減少計劃被濫用的機會，從而平衡金融行業發展及納稅人利益，達到善用政府資源的目的。

由於合資格債券發行人成本有所降低，此舉將吸引更多海內外企業來港發債，整體債市規模有望提升。同時，債券種類將更趨多元，市場流動性亦會得以改善。隨著本地債市更趨成熟，並與傳統銀行融資功能作出互補，本港作為境內外企業主要融資平台的地位將會進一步鞏固。

陳少平相信，隨著先導計劃的落實，金融服務業將會迎來更多機遇，本港法律、會計等界別以至整個金融產業鏈都會受惠，本地債券市場將有望成為金融行業的新增長點。

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