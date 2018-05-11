浙江吉利據稱已選擇花旗高盛大摩承銷沃爾沃IPO

據彭博報道，知情人士透露，沃爾沃汽車的母公司浙江吉利控股集團已選擇花旗集團、高盛集團和摩根士丹利來承銷這家瑞典汽車製造商今年首次公開募股(IPO)。

因討論内容不公開而要求匿名的人士稱，浙江吉利和沃爾沃已經討論了將後者估值定在160億美元到300億美元這個區間。他們表示，這兩家公司本月在瑞典和香港舉行了會議，討論在瑞典和香港兩地上市。知情人士表示，股票發行最早可能在今年秋季進行，不過目前尚未做出最終決定，並且計劃可能會有改變。沃爾沃汽車的一位代表表示，IPO是一種選擇，但最終決定要取決於公司的擁有人。吉利、花旗和摩根士丹利的代表都拒絕發表評論。高盛發言人沒有立即置評。

知情人士稱，在IPO中，沃爾沃汽車可能會尋求以其他汽車公司，包括香港上市的吉利汽車和特斯拉作為基準。浙江吉利於2010年收購了沃爾沃。根據沃爾沃汽車的網站，浙江吉利的瑞典子公司持有沃爾沃汽車99%的股份，而一組瑞典機構投資者通過另一類股份持有剩餘的1%股份。

總部位於哥德堡的沃爾沃汽車公布的第一季度利潤下降1.8%。美國市場是其銷售增長的主要動力，而中國仍然是其最大的市場，之後是瑞典和美國。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)