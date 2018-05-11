分析員﹕港股今早高開 惟31200點成阻力

美國最新公布的經濟數據不得合預期，反而有助舒緩當地加息壓力，市場人士相信今日大市將高開，阻力位31200點。

道瓊斯指數收市報24739點，升196點或0.8%，標準普爾指數收市報2723點，升25點或0.9%，納斯達克指數收市報7404點，升65點或0.9%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7700點，升38點或0.5%，德國DAX指數收市報13022點，升79點或0.6%，法國CAC指數收市報5545點，升11點或0.2%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報78.39元，較本港收市價高1.7%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.86元，較本港收市兵價高1.7%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報6.08元，較本港收市價高0.58%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報22.12元，較本港收市價低1.9%。

港股已連升4日，累計逾千點升幅，一般而言大市應會出現調整。可是外圍股市保持強勢，相信今日大市仍未到調整時刻，甚至可破31000點。至於騰訊控股(00700-HK)公布首季業績前，大市是否有機會攀升至31500點？畢竟股王已重回大股東配股價，相信部份蟹貨已被解鎖，投資者對股王信心亦有回復。無疑買賣大價股而視乎恆指走勢，可是亦不可以忽略市場交投情況，若交投仍處於1200至1300億元以下，反映出目前市場動力不足，投資者還是不應該掉以輕心。至於早前已有相當升勢的油股，看來會率先回調，若今早出現升幅，投資者不妨先獲利。

對於大市走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市可以高開，惟在31200點會遇上阻力。他又指出大市已累積了相當升幅，若有調整並不意外，不過調整幅度仍有限。

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