[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/05/10 107/05/09 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華數位經濟基金 60.98000 58.77000 2.21000 3.76042 未來資產台灣新趨勢基金 22.40000 21.61000 0.79000 3.65571 未來資產阿波羅基金 13.83000 13.36000 0.47000 3.51796 野村ｅ科技基金 23.28000 22.49000 0.79000 3.51267 元大印尼指數基金 8.67100 8.37700 0.29400 3.50961 野村高科技基金 11.98000 11.58000 0.40000 3.45423 統一台灣動力基金 17.58000 17.04000 0.54000 3.16901 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.49000 9.20000 0.29000 3.15217 華頓台灣基金 30.11000 29.21000 0.90000 3.08114 第一金創新趨勢基金 26.19000 25.41000 0.78000 3.06966 元大新主流基金 29.03000 28.18000 0.85000 3.01632 復華全方位基金 30.06000 29.19000 0.87000 2.98047 元大多多基金 21.16000 20.55000 0.61000 2.96837 元大績效基金 59.91000 58.21000 1.70000 2.92046 第一金店頭市場基金 10.29000 10.02000 0.27000 2.69461 復華傳家基金 25.40710 24.74090 0.66620 2.69271 復華高成長基金 66.68000 64.95000 1.73000 2.66359 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.43000 15.03000 0.40000 2.66134 永豐高科技基金 25.70000 25.04000 0.66000 2.63578 保德信全球資源基金 8.24000 8.03000 0.21000 2.61519 德信台灣主流中小基金 19.43000 18.94000 0.49000 2.58712 復華復華基金 21.05000 20.52000 0.53000 2.58285 復華中小精選基金 73.15000 71.34000 1.81000 2.53715 群益葛萊美基金 24.44000 23.84000 0.60000 2.51678 宏利台灣動力基金 32.33000 31.54000 0.79000 2.50476 第一金小型精選基金 40.40000 39.42000 0.98000 2.48605 群益店頭市場基金 105.99000 103.42000 2.57000 2.48501 保德信中小型股基金 45.21000 44.12000 1.09000 2.47053 富邦科技基金 25.46000 24.85000 0.61000 2.45473 富蘭克林華美第一富基金 40.96000 39.98000 0.98000 2.45123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名鉅亨台北資料中心
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