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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/05/10  107/05/09  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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復華數位經濟基金                                                 60.98000   58.77000   2.21000    3.76042
未來資產台灣新趨勢基金                                           22.40000   21.61000   0.79000    3.65571
未來資產阿波羅基金                                               13.83000   13.36000   0.47000    3.51796
野村ｅ科技基金                                                   23.28000   22.49000   0.79000    3.51267
元大印尼指數基金                                                  8.67100    8.37700   0.29400    3.50961
野村高科技基金                                                   11.98000   11.58000   0.40000    3.45423
統一台灣動力基金                                                 17.58000   17.04000   0.54000    3.16901
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.49000    9.20000   0.29000    3.15217
華頓台灣基金                                                     30.11000   29.21000   0.90000    3.08114
第一金創新趨勢基金                                               26.19000   25.41000   0.78000    3.06966
元大新主流基金                                                   29.03000   28.18000   0.85000    3.01632
復華全方位基金                                                   30.06000   29.19000   0.87000    2.98047
元大多多基金                                                     21.16000   20.55000   0.61000    2.96837
元大績效基金                                                     59.91000   58.21000   1.70000    2.92046
第一金店頭市場基金                                               10.29000   10.02000   0.27000    2.69461
復華傳家基金                                                     25.40710   24.74090   0.66620    2.69271
復華高成長基金                                                   66.68000   64.95000   1.73000    2.66359
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.43000   15.03000   0.40000    2.66134
永豐高科技基金                                                   25.70000   25.04000   0.66000    2.63578
保德信全球資源基金                                                8.24000    8.03000   0.21000    2.61519
德信台灣主流中小基金                                             19.43000   18.94000   0.49000    2.58712
復華復華基金                                                     21.05000   20.52000   0.53000    2.58285
復華中小精選基金                                                 73.15000   71.34000   1.81000    2.53715
群益葛萊美基金                                                   24.44000   23.84000   0.60000    2.51678
宏利台灣動力基金                                                 32.33000   31.54000   0.79000    2.50476
第一金小型精選基金                                               40.40000   39.42000   0.98000    2.48605
群益店頭市場基金                                                105.99000  103.42000   2.57000    2.48501
保德信中小型股基金                                               45.21000   44.12000   1.09000    2.47053
富邦科技基金                                                     25.46000   24.85000   0.61000    2.45473
富蘭克林華美第一富基金                                           40.96000   39.98000   0.98000    2.45123
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