紛美包裝(00468-HK)競爭對手Tetra Pak上訴被駁回

紛美包裝(00468-HK)公布，就於2012年1月30日發出有關Tetra Pak所提出申訴的公告，繼Tetra Pak就一審判決向歐洲專利局上訴委員會提出上訴後，於近期進行的口頭聆訊中，歐洲專利局上訴委員會已駁回Tetra Pak的上訴，從而確認了EP 085專利無效。根據公司德國法律顧問提供的意見，歐洲專利局上訴委員會的決定是最終的決定，即使TetraPak有可能特別向經擴大的上訴委員會提出覆核呈請，但決定被推翻的機會非常低，因此，Tetra Pak根據EP 085專利向集團兩間公司提出的該項申訴將會終止。

資料顯示，競爭對手Tetra Pak於2011年曾向德國地方法院提出訴訟，指控集團兩家子公司涉嫌就無菌包裝材料歐洲專利作出侵權行為。

誠如《二零一二年公告》及各份年報所披露，法院已於2011年12月駁回該項申訴，並判令Tetra Pak須承擔法律程序費用。2012年1月16日，Tetra Pak就判決書向DüsseldorfHigher Regional Court(杜塞爾多夫高級地區法院)提交上訴通知書。該上訴案須暫擱處理，有待公司向歐洲專利局提出異議訴訟，以取得EP 085專利(一項有關無菌包裝材料的歐洲專利，亦為該項申訴所指的專利)無效的最終判決。2012年11月27日，歐洲專利局一審判決全面撤銷EP 085專利。2013年4月17日，Tetra Pak對一審判決提出上訴。

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