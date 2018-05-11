九倉大陸銷售目標差很大 吳天海坦言有挑戰：盼半年後回升

九倉 (0004-HK) 主席兼常務董事吳天海表示，今年首季共投資港幣 400 億元，主要投資於本地地產 (龍翔道地皮)、大陸地產及上市公司股票，各佔 1/3。

九倉所投資的股票中，包括有本地地產股及 CME2(通訊、媒體及娛樂) 等新經濟龍頭股份。《信報》引述吳天海指出，有關投資是短中期的安排，該公司長遠會投資在本地地產及新經濟項目，但由於仍在物色投資目標，故暫時將資金泊於該類型股份，形容為先「上車」，日後有合適的投資項目就「換車」。

他提到，現時本地地產股的股價較其資產值有折讓，投資在此相當於以折讓價買地，而且還有股息分派，但強調有關做法只屬短中期的安排。

海航投得的 4 幅啟德地，已出售 3 幅，其中一幅由九倉母公司會德豐 (0020-HK) 投得。問及會否有意購入海航手上餘下一幅啟德地皮時，吳天海表示「若有合適機會，不排除購入」。

至於新經濟的投資，他指出，會考慮投資中、美兩國的新經濟企業，主打本港的新經濟企業則暫不考慮，主因本地市場規模較細。同時，他表示，以九倉有意投資的金額來看，料不考慮投資於早期發展的初創企業，會物色較成熟的新經濟投資項目。

大陸地產方面，九倉早前指今年於大陸的銷售目標為人民幣 220 億元，惟首季僅完成人民幣 16 億元。《星島日報》引述吳天海表示，由於受部分大城市限價措施影響，該公司有部分原打算在首季推售的樓盤因而押後，要視乎調控程度再決定何時推售。

至於年內是否能完成銷售目標，吳天海坦言有挑戰，因無法預測大陸政府的樓市政策是否會加辣，希望後半年售樓情況可回升。

股東周年大會上，有股東不滿意九倉分拆九龍倉置業 (1997-HK) 後的股價表現，吳天海承認，分拆後九倉盈利基礎變得不穩定，期望可找到好的投資項目為股東帶來回報。

九倉股價昨 (10) 日收港幣 25.25 元。今 (11) 開盤後上漲 0.79%，報港幣 25.45 元。