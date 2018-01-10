2017年亞太併購排名 九倉拆九置躍第2大 長實財團購澳洲DUET排第5

市場資訊統計機構 Mergermarket 總結 2017 年全球併購趨勢報告，以作價排名，去年 11 月九龍倉 (0004-HK) 分拆九倉置業 (1997-HK) 為亞太區第 2 大併購項目，涉資 246 億美元，長實 (1113-HK)、長建 (1038-HK) 及電能 (0006-HK) 合組財團收購澳洲 DUET，作價 98 億美元則排名第 5。

亞太區私募股權投資去年達成 445 宗交易，共計 1227 億美元，私募投資飆升 37.7%，最大一單創最高紀錄，就是萬科 (2202-HK)、厚朴等組成的財富以 159 億美元收購新加坡普洛斯 (Global Logistic Properties)。

《星島日報》援引 Mergermarket 統計，去年亞太區 (除日本外) 的併購項目涉及金額達 6735 億美元，較去 2016 年小幅增加 4.8%，而併購項目宗數亦較去年增加 6 宗。

區內最大的併購交易為法國商業地產公司 Unibail-Rodamco 以 246 億美元收購位於澳洲的零售物業集團 Westfield。其次為九龍倉分拆香港物業投資業務成為九置。第 3 則是於新加坡上市的亞洲物流地產巨企普洛斯 (Global Logistic Properties) 被中資財團私有化，財團以萬科牽頭，加上厚朴等，涉資 159 億美元。