港股ADR收漲302點 騰訊(00700-HK)港交所(00388-HK)勢好

美股造好，港股ADR指數按比例計算收報31112點，升302點，升0.97%。
藍籌全線上升，騰訊控股(00700-HK)ADR收報413.76元，較港收市升7.56元；港交所(00388-HK)ADR收報260.53元，較港收市升2.33元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報78.39元，較港收市升1.29元。
內銀股靠穩內險跌，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.18元，較港收市升0.08元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.84元，較港收市升0.05元。中人壽(02628-HK)ADR收報22.12元，較港收市跌0.43元。
油價跌後回升，中海油(00883-HK)ADR收報13.89元，較港收市跌0.01元；中石油(00857-HK)ADR收報6.08元，較港收市升0.03元；中石化(00386-HK)ADR收報8.02元，較港收市升0.02元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.69元，較港收市升0.24元；聯通(00762-HK)ADR收報10.86元，較港收市升0.18元；中電信(00728-HK)ADR收報3.81元，較港收市升0.04元。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)