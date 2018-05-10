陸家嘴打造全球金融科技生態圈 平安和瑞銀等共同參與

作為上海國際金融中心戰略的重要承載區，上海陸家嘴金融城周四宣布，將聯合各種業態打造全球性的金融科技生態圈，參與者包括金融機構、金融科技企業及咨詢、人力資源及風投資本等相關中介，吸引中國平安(601318-CN)、螞蟻金服及瑞銀等海內外知名企業參與。

上海陸家嘴管理局今日發布九方面具體措施，分別對接金融科技企業在應用場景、孵化投資、技術研發、風險防範、人才服務、財政扶持、國際推廣等方面的具體訴求。

其中，陸家嘴金融城將與中國銀行(601988-CN)、中國平安、中國銀聯、螞蟻金服、瑞銀集團等合作打造金融科技應用場景創新平台，促進在支付清算、大數據、雲計算、人工智能、智能投顧、智慧合同等領域的發展；並與安永、羅盛咨詢、工商銀行(601398-CN)、清華大學、PNP等服務機構聯手打造金融科技專業服務平台。

上海自貿區陸家嘴管理局副局長任凱鋒表示，通過對金融服務機構的科技企業全生命周期成長規律研究發現，只有很少服務是由政府獨立提供的，大部分服務由業界的市場主體來提供，或政府搭建平台後由各相關市場主體參與提供，這與陸家嘴的產業特點相當契合。

他透露，未來陸家嘴將重點扶持為持牌金融機構服務的金融科技公司，涵蓋銀行、證券、保險、基金和第三方支付等領域。

當前國內北京、杭州和深圳等大城市都在大力發展金融科技，對以國際金融中心為發展目標的上海形成競爭。此次，陸家嘴提出建設金融科技生態圈，也是希望與陸家嘴金融城完善的金融要素市場、眾多的持牌金融機構、豐富的金融人才資源等優勢資源相結合。

矽谷最大的創業加速器Plug and Play(PNP)中國總裁徐潔平表示，「中國每個省份都有自己的特色，上海應該走自己的專屬賽道，例如新金融、新零售、新文化等。」

PNP曾孵化了PayPal(PYPL.O)、Lending Club(LC.N)等市值超百億美元的企業，還是谷歌(GOOGL.O)的天使投資人。

目前陸家嘴金融城不僅吸引了建信金融科技、興業數金等持牌金融機構的金融科技子公司，還有瑞銀、摩根士丹利、VISA等跨國公司旗下專業金融科技企業，以及螞蟻金服、小米等知名科技企業下屬金融科技子公司入駐。

(路透上海5月10日)

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