【顧得投顧】反彈格局持續，開始進入下半週，留意週KD(2)

◆盤勢分析

反彈格局持續，開始進入下半週，留意週 KD(2)

【矽晶圓】【被動元件】【比特幣】【PA】

美股週三再度上攻，台股延續著反彈格局：從週四台灣 50KD 低檔背離，週五黃金交叉，到加權週一的黃金交叉，今續漲 56.86 點，K 線出現連 5 紅！很多人漲也怕，跌也怕，亂猜行情預設立場，其實操作就是一步一步來，看到甚麼做甚麼就對了

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日加權日 KD 持續黃金交叉 (由上週率先轉強的台灣 50 策動)，指數再漲 56.86 點，週 KD 還是死亡交叉 (死亡交叉開始收斂，明日確認)，下週將會很好玩

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步，故指數能開高後撐在相對高點，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【比特幣】【PA】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，跌勢從大跌變小跌再變跌不下去，之後就是反彈！反彈也會從小漲到大漲再到漲不動，潮起就會潮落！看似一切都是那麼的順其自然，其實中間有很多的看盤技巧，目前指數一開始面臨第一道關卡 (60MA)，開始留意其扣抵值！

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】昨利多震盪延續到早盤，尾盤又開始轉強：6488 環球晶，5483 中美晶 (+4.5)，6182 合晶 (+1)、3532 台勝科 (+5.5)，3707 漢磊 (+0.6)、3016 嘉晶 (+2.55)，此族群長線保護短線，可來會做價差！

【被動元件】走勢強勁：2327 國巨 (高 845 收漲停再創歷史高)、2492 華新科 (分盤交易 + 15)、2456 奇力新 (+9.6)、3068 美磊 (+5.1)、6173 信昌電 (+7.4 漲停板)、3026 禾伸堂 (+18.5 漲停板)、3624 光頡 (+3.15 漲停板)、5317 凱美 (+4)、2375 智寶、6127 九豪 (+0.55)、8043 蜜望實 (+3.6 漲停板)、6449 鈺邦 (+5.5 漲停板)、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦 (+2.4)、3236 千如 (+1.5)、2472 立隆 (+2.6)、2478 大毅 (+6.9 漲停)、5255 美桀 (+5.2 漲停板)，留意法人進出

電動車及車用股：3665 貿聯 (+5)、4721 美琪瑪 (+0.4)、4739 康普 (+4)，1536 和大、2231 為升、3552 同致 (+6)、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗 (+9.5)，持續留意 TESLA 股價

塑化族群：1305 華夏、1309 台達化、1312 國喬、1314 中石化，留意國際原油價格！

比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(盤中漲停板 193.5)，3661 世芯、3228 金麗科(-1)、3035 智原(+1.2)，3443 創意(-5)、5386 青雲、2425 承啟(+2.05)、2465 麗臺(+1)、2376 技嘉(+4.1)、3515 華擎(+1.8)、2399 映泰(-0.1)、2377 微星(+3)，留意比特幣走勢

PA 三雄：3105 穩懋 2455 全新 8086 宏捷科 (可關注 LUMENTUM 及 AMS AG 股價)

徐照興 分析師

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

