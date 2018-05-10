【華冠投顧】指數跳空上月線、下周季線要翻揚

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描

近日新低價個股：

打底出現新低點的 3231 緯創

年線整理出現新低點的 4943 康控 - KY

空方排列破底的 6285 啟碁

第二根腳創低的 5264 鎧勝 - KY

長黑回測半年線的 2412 中華電

近日新高價個股：

半年線整理的 2353 宏碁

跌深反彈到月線的 1597 直得

跳空突破的 5317 凱美

U 型反轉的 2455 全新

橫向整理出現買盤 6456GIS-KY

加權指數今天直接開在月線之上，一口氣衝破月線，且量能持續增溫，代表後續多方攻擊的準備充足。雖然目前季線扣抵值仍在高檔區，但是下周四開始，季線扣抵值進入低檔區，指數只要維持橫向或向上發展，季均線就會出現多方翻揚的格局。由於那斯達克指數的各期均線已經呈翻揚的現象，後續將有機會帶動台股走向多方。

盤勢上主流族群還是在被動元件，包括 2327 國巨、3026 禾伸堂、2456 奇力新、6173 信昌電、2478 大毅等，另外 PA 族群也出現買盤進場，像是 3105 穩懋、2455 全新以及 8086 宏捷科。原則上，被動元件以國巨為指標，後續是否可以續強，將成為整個族群是否轉強的重要關鍵。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

