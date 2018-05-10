電信三雄獲利 台灣大穩坐4月、今年來獲利雙冠王

電信三雄 4 月自結獲利出爐，台灣大 (3045-TW) 持續坐穩雙冠王寶座，4 月 EPS0.46 元，累計前 4 月 EPS1.74 元，達成全年財測目標 35%；中華電 (2412-TW)4 月 EPS 0.42 元居次，累計前 4 月 EPS1.55 元。

台灣大指出，4 月自結合併營收 95.5 億元，EBITDA 為 27.8 億元，營業利益 16.4 億元，稅後純益 12.4 億元，EPS 為 0.46 元；累計前 4 月合併營收 398.5 億元，EBITDA 為 109.6 億元，營業利益 63.8 億元，稅後純益 47.2 億元，EPS 為 1.74 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，4 月除電子商務營收持續維持高成長動能，各項行動加值服務也快速增長，穩定用戶營收貢獻，帶動合併營收較去年同期成長 6%。

他指出，在營收成長與成本有效控制下，核心業務獲利維持穩定，如果以適用 IFRS 15 前的國際會計準則，並排除非屬台灣大用戶相關的國內漫遊影響，EBITDA 較去年同期增加 6%。

中華電 4 月營收 173.1 億元，營業成本及費用 132.3 億元，營業淨利 40.8 億元，稅前淨利 41.2 億元，歸屬母公司業主淨利 32.5 億元，每股純益 0.42 元。與第 2 季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率符合預期；累計前 4 月每股純益 1.55 元。

中華電，因應今年 1 月 1 日起適用 IFRS15 公報，選擇採用修正式追溯，並依公報規定揭露因適用本準則而於本期財務報表之影響數，4 月合併營收減少 4 億元，營業成本及費用增加 0.7 億元，營業淨利減少 4.7 億元，稅前淨利減少 4.7 億元，歸屬母公司業主淨利減少 3.8 億元。

中華電統計，截至 4 月底止，光世代寬頻用戶數為 356.7 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 190.9 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶 133.1 萬戶。MOD 客戶數達 172.7 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 861.1 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 60.1%。

遠傳公布 4 月合併總營收 72.77 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 23.27 億元與 8.59 億元，每股純益 0.26 元；累計今年前 4 月合併總營收 289.44 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 91.37 億元與 33.12 億元，每股純益 1.02 元。