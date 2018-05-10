【港股收評】4連升累漲千點 小心為假旺市

港股今日收復30800點，同時成交額較上日明顯增加，可是仍不足千億元，反映出今日的升勢並非太堅回，不建議投資者太早確認大市已重拾升勢，再無後顧之憂，可以加大注碼，務求獲得更理想回報。投資者若要嘲諷筆者是老頑固並無問題，但是筆者仍要繼續呼籲投資者，不要因為目前大市連續錄升4 日，累計升幅千點，便掉之輕心，並且大幅加大注碼，免得淡友出擊時，降低變陣能力。

至於淡友何時會出擊？按目前大市累計升幅逾千點，但是成交額仍低於千億元時，淡友當然不會太急於出手。俗語有云﹕「放長線釣大魚」。即大市成交額未多於1200億元時，淡友出擊又有多少利潤？所以淡友會等待投資者重新入市後，再來出擊以取得更大利益。因此建議投資者趁近期個別股份入幅過急，可以先行沽貨以鎖定利潤為佳。之後等待股價回落時才再低撈。

恆生指數收市報30809點，升273點；國企指數收市報12233點，升48點，成交額為931.7億元。

三大重磅股今日悉數高收，其中股王騰訊控股(00700-HK)企穩400元收市，表現令人意外。近期騰訊股價反覆向下，更一度低見375元，創下一個月新低。目前距離騰訊公布首季業績日近，今日騰訊回升至400元，是否反映出騰訊最壞時間已過？由於騰訊對大市佔比即將回升至一成，就算騰訊業績未必超出預期，騰訊股價亦有機會逐步回升。所以投資者無需對騰訊取態作出太快改變。

油股今日表現出色，中國海洋石油(00883-HK)升2.8%。惟實不建議投資者在現水平再追貨，仍然堅持投資者待油股股價再攀升一段水位後，先減持套現為佳。

半導體﹑科技股及煤炭股今日紛紛上揚，其中華虹半導體(01347-HK)勁升逾8%。相關股份今日升幅如此過份驚人，有機會出現較高升幅時，先行沽貨。

2018年5月10日下午5時2分

文﹕張偉倫

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