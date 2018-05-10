2018雪球港股高峰論壇即將在深圳召開

5月19日，每年一度的重量級港股峰會——2018雪球港股高峰論壇將在深圳舉行。香港交易所首席中國經濟學家巴曙松、美圖公司創始人兼CEO吳欣鴻、天風證券海外研究首席分析師何翩翩和雪球港股版塊人氣用戶等各界大咖將出席本屆峰會。

去年的首屆雪球港股高峰論壇，邀請到了港交所董事總經理毛志榮、中國平安常務副總經理姚波、複星國際高級副總裁王燦等重量級嘉賓，眾嘉賓達成共識，香港即將成為下一階段連結中國內地和世界的共通市場。首屆雪球港股高峰論壇被認為是2017年具風向標意義的頂級行業峰會。

2018年開年以來，港股恒生指數歷經10年後再度沖上歷史最高點。隨著政策的逐漸放開，內地和香港的互聯互通機制進一步完善，北上資金呈現出淨流入港股市場的顯著態勢。同時，內地準備上市的優質公司紛紛將香港市場作為首選，剛剛提交IPO申請的小米有望成為2014年以來全球最大IPO。大變局之下，港股市場結構將發生何種變化？面對市場和政策變動，投資者該怎樣正確應對？

本屆高峰論壇上各界嘉賓將就這些投資者關注的熱門話題展開探討，香港交易所首席中國經濟學家巴曙松、美圖創始人兼CEO吳欣鴻、天風證券海外研究首席分析師何翩翩等權威學者、明星港股公司高管、機構分析師將和雪球人氣用戶@西峯 @張可興 等彙集一堂，與現場1000名雪球資深投資者共話港股最熱投資機會，主題涵蓋消費升級、房地產、汽車產業等港股熱門版塊。

據悉，本屆雪球港股高峰論壇主題為“多元與賦活”。雪球創始人兼CEO方三文表示，對於內地投資者來說，港股市場有更加多樣化、民營消費股更多等特點和優勢，未來更多互聯網科技股在港交所上市，港股市場結構將進一步合理和多元。據統計，今年以來，雪球社區內港股相關話題熱度上升了80%，港股市場正在吸引越來越多的目光與資金，成為內地投資者資產配置中的重要一環。談到活動舉辦初衷時方三文稱：“雪球一向致力於為投資者打造交流與交易的平臺，我們希望雪球港股高峰論壇也能夠為上市公司、投資機構與投資者提供溝通交流的契機”。

2018雪球港股高峰論壇報名連結：https://xueqiu.com/activity/forum/hk-2018

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