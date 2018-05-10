【異動股】粵港澳大灣區概念股拉升 珠海中富(000659-CN)等3股漲停

午後，粵港澳大灣區概念股異動，截止發稿，珠海中富(000659-CN)漲停報3.69元，世榮兆業(002016-CN)封漲停報16.64元，嶺南控股(000524-CN)漲停報10.89元，深天地A(000023-CN)漲8.65%報17.59元，沙河股份(000014-CN)漲7.52%報16.72元，恒基達鑫(002492-CN)大漲7.13%報8.41元，華發股份(600325-CN)、珠海港(000507-CN)漲超6%，光弘控股(000529-CN)、格力地産(600185-CN)、廣州港(601228-CN)等漲逾5%.

消息上，據證券日報報道，近期，全國政協港澳台僑委員會主任朱小丹透露了粵港澳大灣區的最新動態，他表示，大灣區發展規劃綱要將出台，國務院在作最後修改，預計5月上旬正式公布。

值得關註的是，出台實施粵港澳大灣區發展規劃，全面推進内地同香港、澳門互利合作已經被寫入今年的政府工作報告。“粵港澳大灣區”是由深圳、廣州、佛山、肇慶、東莞、惠州、珠海、中山、江門九個廣東省城市和香港、澳門兩個特别行政區組成。

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