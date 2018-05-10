首季資訊服務業營業額648億元年增3.1% 為近5季最大增幅

經濟部統計處今 (10) 日公布第 1 季資訊、專業技術服務業及租賃業營業額，首季資訊服務業營業額 648 億元，季減 14%，年增 3.1%，為近 5 季最大增幅，其中電腦系統設計服務業年增 3.6%，創歷年同季新高。

統計處指出，電腦系統設計服務業首季營業額 532 億元，季減 14.7%，年增 3.6%，創歷年同季新高，主因手機遊戲軟體及企業用戶整合電腦軟硬體服務需求增加所造成。

首季資料處理及資訊供應服務業雖然在交友社群及電子資料交換等服務需求成長，但因入口網站經營競爭激烈，造成營收 116 億元，僅年增 0.7%，季減 10.5%。

第 1 季專業技術服務業營業額 510 億元，季減 22.1%，年減 0.7%，其中攝影業因婚紗攝影削價競爭激烈，及相片影像輸出服務業績衰退，年減 17.5% 最多；管理顧問業年減 7%，主因去年同期企業經營、財務管理服務比較基數較高，加上因電子產品研發及藝文策展的顧問諮詢需求減少造成。

廣告業及市場研究業雖廣告接案量略減，但市場研究及民調業務需求增加，年增 1.5%；專門設計服務業因營業用室內空間、展覽會場及燈飾設計接案量增加，推升營收年增 8.8%。

第 1 季租賃業營業額 204 億元，季減 2%，年增 3.1%，其中占比達 6 成 6 以上的運輸工具租賃業營業額年增 8.3%，為歷年同季新高，主因企業用戶需求增加，帶動汽車租賃業營收成長。

機械設備租賃業年減 5.7%，因營造用、農業及其他工業用、舞台音響設備承租需求減緩，抵銷辦公用機械設備租用需求增加；物品租賃業因影音碟片出租市場不振、戶外運動及娛樂用品出租亦衰退影響，年減 5.9%。