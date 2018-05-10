【異動股】海南板塊再度走強 羅牛山(000735-CN)大漲超7%

今日早盤，海南板塊再度走強，截至發稿，羅牛山(000735-CN)再度大漲7.32%報11.73元，鈞達股份(002865-CN)漲4.69%報22.76元，大東海A(000613-CN)拉升漲3.07%報11.08元，海航創新(600555-CN)漲2.91%報5.66元，欣龍控股(000955-CN)漲2.84%報5.8元，雙成藥業(002693-CN)漲2.17%報7.53元，海峽股份(002320-CN)、海汽集團(603069-CN)、海南橡膠(601118-CN)、海南瑞澤(002596-CN)等跟漲近2%。

消息面上，5月7日上午，海南省委召開省委常委會會議，會議決定，海南省委七屆四次全會5月13日召開。《百萬人才進海南行動計劃(討論稿)》等相關文件將提交省委七屆四次全會審議。近期，海南將開展百日大招商(項目)活動，重點在航天、深海、南繁育製種、熱帶農業科學、全球動植物種質資源等重大科研基礎設施和條件平台以及十二個重點産業、“五網”基礎設施中産生項目，以項目帶人才、帶資金、帶技術，吸引更多優秀團隊來海南創業發展。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)