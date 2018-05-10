恆指升幅擴大 直迫30800點

外圍股市造好帶動港股今早高開，其後大市升幅擴大，恆生指數最新報30793點，升256點；國企指數最新報12247點，升61點。

科技股今早表現，騰訊控股(00700-HK)最新報403.8元，升2.3%，閱文集團(00772-HK)最新報65.8元，跌0.5%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.29元，升4.4%，雷蛇(01337-HK)最新2.48報元，升0.8%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.09元，無升跌，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.19元，升0.7%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.8元，升0.4%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報77.25元，升0.4%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22.55元，無升跌，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報36.9元，升0.7%。

油股方面，中國石油(601857-CN)(00857-HK)H股最新報6.1元，升2.5%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)H股最新報8.02元，升1.8%，中國海洋石油(00883-HK)最新報13.92元，升2.9%。

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