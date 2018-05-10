分析員﹕大市將高開 料30800點為阻力

美國股市紛紛上揚，可是港股在美預託證券(ADR)卻低收，不過市場人士相信今日大市可以高開，大市將於3萬點至30800點之間上落。

道瓊斯指數收市報24542點，升182點或0.8%，標準普爾指數收市報2697點，升25點或1%，納斯達克指數收市報7339點，升73點或1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7662點，升96點或1.3%，德國DAX指數收市報12943點，升30點或0.2%，法國CAC指數收市報5534點，升12點或0.2%。

港股在美預託證券(ADR)普遍低收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報76.35元，較本港收市價高0.4%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報13.23元，較本港收價低2%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.86元，較本港收市價高1.2%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報7.71元，較本港收市價低2.1%。

昨日港股成交額創下今年新低，反映出投資者在市場上買買賣賣意欲不大，表面上在未來一段時間會處於牛皮悶局，惟擔心往後會出現假突破或假見底，結果投資者將資金投放入股市後，大市才出現真正的調整。目前港股前景較不明朗，兼且偏淡為主，從昨日投資者對公用股及內需股感到興趣來看，反映投資者偏好避險能力較高的資產。那麼黃金又是否可以多留意？目前金價每盎司在1310美元左右徘徊，未見有突破，看來黃金暫非投資者追捧對象，反而可以多留意金礦股，或許會有令投資者感到意外的走勢。

對於港股走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市將會高開，惟仍在3萬至30800點之間徘徊，又指出能源等舊經濟股可以繼續在低位吸納，直至油價回落為止。

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