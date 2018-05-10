禹洲地産(01628-HK)擬成立合資公司建設航天智慧小鎮項目

禹洲地産(01628-HK)公布，於2018年5月8日，附屬廈門禹洲、中國航天建設集團有限公司及中安泰達建設發展有限公司訂立戰略合作框架協議，據此，訂約方同意共同開發建設航天智慧小鎮項目。

該項目包括一幅位於中國河北省承德市雙橋區的土地，開發用地佔地面積約為4000畝(約為267萬平方米)。該項目是各方立足於京津冀一體化發展，依託承德自然資源、地理優勢，在新型航天科學技術研發應用的基礎上進行的深入合作，旨在將該土地開發成具有航天主題樂園、航天智慧醫療、航天科技教育、航天新材料研發應用基地、衛星遙感技術研發應用基地等特色的航天智慧小鎮。

承德航天智慧小鎮項目在産業投入方面註重新材料和新技術的應用，以新型高科技材料的技術和衛星遙感技術應用、大數據分析處理産業為發展重點，積極引進、集聚高端人才，有助於實現“數字化、網絡化、信息化、智慧化”的建設目標，達成“以信息化驅動現代化”，助力建設“數字中國”的戰略布局。

公告稱，於簽立戰略合作框架協議後，附屬深圳沃航科技與中安泰達訂立投資合作框架協議以訂明有關該項目之開發安排。根據投資合作框架協議，深圳沃航與中安泰達將成立合資公司以開發該項目下之該土地。深圳沃航及中安泰達將分别持有項目公司51%及49%股權。

據公告，中國航天建設於中國成立，主要從事住房建設的總承包業務。中國航天建設為中國航天科工集團公司的附屬公司。中國航天建設於航天領域相關項目的規劃、谘詢、設計及建設方面擁有豐富經驗。

而中安泰達於中國成立，主要從事建築項目的總承包、物業開發及工程設計。中安泰達於重建老舊城區以及加固改造老舊建築方面擁有豐富經驗。

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