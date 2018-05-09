拉夏貝爾(06116-HK)：上海合夏質押2200萬股公司股份予中信證券

拉夏貝爾(06116-HK)公布，公司接控股股東、實際控製人之一緻行動人上海合夏投資有限公司(以下簡稱“上海合夏”)通知，上海合夏與中信證券股份有限公司簽訂了《中信證券股份有限公司股票質押式回購交易業務協議》，併依照約定將其持有的公司有限售條件股份2200萬股(佔公司總股本4.02%，佔公司A股總股本6.61%)質押給中信證券股份有限公司，進行股票質押式回購交易，用於融資擔保，初始交易日為2018年5月8日，購回交易日為2020年10月8日。

截止本公告日，上海合夏持有公司有限售條件股份45,204,390股，佔公司總股本8.25%，佔公司A股總股本13.58%。本次質押後，上海合夏質押股份數量共計2200萬股，佔公司總股本4.02%，佔公司A股總股本6.61%；質押股份數量佔上海合夏持有45,204,390股公司股份的48.67%。

公告稱，上海合夏質押股份系基於其資金需求和融資安排。上海合夏具備相應的資金償還能力，其質押融資的還款來源包括股票分紅及其他投資收益等，質押風險可控。

此外，本次質押不會引起上海合夏對所持公司股份錶決權轉移，不會導緻公司實際控製權發生變更。本次質押股份設置了履約保障比例，當履約保障比例達到或低於警戒線時，上海合夏將採取包括但不限於提前還款、提前部分購回及全部提前購回等措施。

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