〈保經公會新理事長〉上任後首要面對三大挑戰 任內將推動十大任務

保經公會今 (9) 日舉辦新舊任理事長交接典禮，新任理事長朱水源 (現任環球世達保險經紀人公司總經理) 表示，就現況而言，上任後首要面臨的挑戰是洗錢防制以及國內外金融市場的劇烈變化、金融科技的發展，保經產業要追上時代的進步，因此，將在理事長任內推動落實保護金融消費者權益等十大階段性任務。

朱水源表示，就現況而言，首先面臨的重要挑戰，就是台灣將於今年 11 月間接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑。我國保險經紀人的業務雖然與國外保險經紀人的業務型態有所不同，但身為金融產業的一份子，對於遵循政府防制洗錢與打擊資恐的政策與法令，必是責無旁貸。

朱水源進一步指出，保經公會除積極參與主管機關所舉辦的各項洗錢防制的準備會議外，更會配合壽險公會、產險公會及保代公會組成工作小組，定期舉行會議追蹤各項工作的進度及成效，期盼在這次 APG 相互評鑑的準備過程中，能確實提昇保險經紀人產業對於洗錢防制與打擊資恐相關工作及目標的認識，並進而落實遵循。

朱水源表示，面對國內外金融市場的劇烈變化，金融科技（FinTech）技術的蓬勃發展，保險經紀人產業也必須能在遵循既有法規範體制的範圍內迅速調整，才能追上時代的進步。

朱水源表示，在理事長任期內，將陸續推動並進行十大階段性任務：一、落實保護金融消費者的權益；二、充分維護並保障金融市場的秩序；三、促進保險經紀人產業公平合理的發展與進步；四、提昇保險經紀人產業的市場價值與績效；五、因應老年化社會，研議推動長照抵稅及年金養老保險延課稅等措施之可行性。

六、建立並發展共同行動投保平台；七、推動保險經紀人開放財富管理業務；八、因應未來產業發展情況逐步推動經紀人簽署作業之調整等相關課題；九、研商國際保險業務 OIU(Offshore Insurance Unit) 相關境外稅務問題；十、促進保險同業間之交流以及服務公會會員持續發展之相關事務。