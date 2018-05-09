【港股收評】成交不足850億元 少出手讓你更舒適

今日大市表現看起來不差，全日錄得逾百點升幅，並且企穩在30500點。可是當投資者看看今日成交額，便會發現此等升幅，並且建基於磐石之上。這種虛浮的升勢，並非是一個讓投資者積極進行的時間，仍然要向投資者呼籲此時此刻非主動出擊之時，反而是將風險資產減磅，同時加大避險資產比例的時間，以不輸錢為投資方針。看起來是消極的策略，卻是在牛皮市中最合適的策略。

恆生指數收市報30536點，升133點；國企指數收市報12185點，升40點，成交額為842.8億元。今日大市成交額降至不足850億元，顯示出投資者除了觀望，只有觀望，何時打破悶局目前仍屬未知數。成交低迷，市場深度及廣度都不足，難以參與，這才是筆者不停建議投資者縮減注碼，控制風險的原因。因為當後市出現明確方向，便會出現不是快速上揚，便是快步下跌的局面。寧願市況明確，才再次出手為佳。

油股今日表現突出，中國石油(601857-CN)(00857-HK)H股全日升達4.4%，為表現最佳的藍籌股。可是油田服務股表現更加突出，中海油田服務(601808-CN)(02883-HK)H股更錄得逾7%。油股及油田服務在今午升幅擴大，但是仍不建議投資者加碼，反而可以在合適價位先行獲利。

醫藥股整體而言表現不俗，其中中國生物製藥(01177-HK)升幅更逾4%。其實近期醫藥股已累積了一定升幅，不認為醫藥股往後能夠擁有更明顯升幅。

收租受近期有較佳表現，與香港零售行業表較佳有關。可是投資者要小心利率上升對收租股回報影響，投資者若對收租股感到興趣，可是待股價回落時才出手。

2018年5月9日下午4時56分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)