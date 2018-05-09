【日盛投顧】月線得而復失

◆盤勢分析

1. 周三因美國退出伊朗核協議，美股四大指數漲跌互見，晨間亞洲股市普遍承壓。台股早盤以平盤附近開出，盤中在 2330 台積電、2353 宏碁等重量權值股帶動，盤中指數最高上攻至 10748 點，但因後續追價力道薄弱，月線得而復失。最終指數上漲 11.97 點，收在 10,703.35 點，漲幅 0.11%，成交量擴增至 1,335.08 億元；OTC 指數上揚 0.17%，收在 149.17 點。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近五日台股持續 10,500~10,700 區間震盪，目前短底逐漸成形。

(2) 量能：週三量縮價平，後續上漲仍需帶量為宜。

(3) 技術指標：KD 指標底部黃金交叉且開口擴大，MACD 底部翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 2.95 億元；外資 + 6.37 億元、投信 + 1.56 億元、自營 - 4.97 億元。

權值股窄幅波動，被動元件、顯卡、風電表現亮眼

1. 電子類股

(1) 被動元件：

族群營收表現普遍亮眼，2327 國巨、2492 華新科再創波段新高，2478 大毅、3026 禾伸堂、6173 信昌電急拉至漲停板。

(2) 顯卡 (虛擬貨幣)：

無畏週三比特幣重挫 3.16%，指標股 6150 撼訊早盤快速攻高，帶動 2465 麗臺、2425 承啟走強；主機板 2376 技嘉 4 月營收月增 45.76%，市場追價力道強足，與同業 2377 微星，股價同步回到波段高檔水準。

(3)PCB：

6153 嘉聯益 3 月每股小虧 0.02 元，但外資、投信買盤積極，股價再創波段新高；5469 瀚宇博 1Q18EPS0.31 元，第二季展望轉佳，股價緩步走高。

2. 非電子類股

(1) 鞋類：

世界盃足球賽即將開踢，加上近國際運動類股表現佳，9910 豐泰、9904 寶成股價逐漸轉強；運動衣材廠 1476 儒鴻受到多家外資調高目標價，週三股價上漲 2.78%。

(2) 風電：

累計波段跌幅已經的風電族群，週三 3708 上緯投控、2013 中鋼構公布四月營收都超年增 45.09% 的水準演出，股價帶頭反攻，帶動 2208 台船、9958 世紀鋼股價轉強。