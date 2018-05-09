〈沃旭在地佈局啟動〉今年底前完成陸上統包工程簽約 標案總規模30億台幣起跳

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 全球執行長 Henrik Poulsen 今 (9) 日首度訪台表示，取得 900MW(百萬瓦) 核配容量後，各項前期作業緊鑼密鼓進行中，陸上變電站統包工程預計今 (2018) 年底前完成簽約，標案金額規模新台幣 30 億元，而水下基礎盼能透過技術較成熟的歐洲廠商，將經驗傳承給本地供應商，進行技術轉移。

沃旭能源申請位於彰化外海離岸 35 至 60 公里處的大彰化離岸風電計畫，包括大彰化西北、東北、西南與東南等 4 案，總裝置容量為 2385.2MW，此次取得併網容量的為大彰化東南與西南計畫，分配容量分別為 605.2MW 與 294.8MW，達到第二序位開發商的 900MW 容量上限。

在取得核配容量後，沃旭各項前期作業已緊鑼密鼓進行中，Henrik Poulsen 透露，陸上變電站統包合約已開始招標，共有星能、中鼎工程 (9933-TW) 與中興電工 (1513-TW) 等 3 家廠商投標，預計今年底前決標完成簽約，此標案金額規模約為新台幣 30 億元。

不過，水下基礎工程部分，Henrik Poulsen 表示，由於技術難度較高、挑戰性也高，盼能透過技術較成熟的歐洲廠商，將經驗傳承給本地供應商，進行技術轉移，以建立本地供應鏈，目前已有 2 家本土供應商洽談中，據悉，此 2 家供應商應為世紀鋼 (9958-TW) 與中鋼 (2002-TW)。

財務融資方面，沃旭風電計畫資金將來自企業自有資本，及母公司 Ørsted A/S 所提供的全額擔保，也會向台灣本地金融機構取得新台幣融資，目前已與 12 家本土金融機構洽談，並簽訂合作意向書，其中 5 家為國銀。