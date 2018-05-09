禹洲航天智慧小鎮成功落地承德

中國房地產行業已經走過了全面城市化進程的第一階段，正在經歷大城市化進程的第二階段，在大城市過度膨脹，小城鎮高度分化的背景的下，催生出以大城市為核心的城市群的發展。近年來，特色小鎮在中國的發展之勢有如星火燎原，各級地方政府正尋求渠道，試圖創新建設理念，轉變發展方式，探索小城鎮的健康發展之路。在政策鼓勵下，傳統的房地產開發模式亦面臨社會轉型發展的考驗同時，房企參與特色小鎮建設項目紛紛出爐。

好風憑藉力 禹洲转型新戰場 強者更強

5月8日，禹洲集團（禹洲地产之控股公司）（01628-HK）與中國航天建設集團正式簽定了承德航天智慧小鎮合作協議，雙方將依託承德雙橋區自然資源、地理優勢，在新型航天科學技術研發和應用的基礎上進行深入合作，通過發揮「產業+科技」跨界模式下的巨大協同效應，挖掘行業和技術新的價值點，共同打造集綜合農業、產業、旅遊、居住為一體的新型特色小鎮，助力新型城鎮化建設和城市經濟的轉型升級。

項目創新性地以「航天智慧」爲特色，以航天科技和航天産業作爲「航天智慧」的核心與支撑，有望成爲未來新型城鎮化建設的新樣板。小鎮也充分發揮航天在智慧城市、智慧醫療、健康養老領域的優勢和資源，重點發展新型高科技材料技術研發，衛星遙感技術應用、大數據分析處理産業，建設航天主題樂園、青年創業孵化基地、航天智慧醫療與航天健康養老基地等板塊。

良駿遇伯樂 雙贏之局

此次禹洲集團聯手中國航天建設集團，一個是航天領域規劃設計專家，勢不可擋,中國航天建設集團是中國航天科工集團下屬單位，承擔著航天領域絕大部分工程項目的規劃、咨詢、建設等。另一個是中國房地產的實力增長之星，禹洲集團資產結構優良，一直維持著高於30%的毛利率及高於12%的核心利潤率，屬房企中經營能力強者。二十餘年的歷史，穩健經營，擁有大量的優質土地儲備和龐大的可銷售資源， 2020年千億目標指日可待。多家知名券商背書，向投資者推薦買入，並紛紛上調目標價。

立足國策高地 順勢而為

去年12月，國家層面上頒佈了《實施國家大資料戰略，加快建設數字中國》的檔，提出要實施國家大資料戰略加快建設數字中國，還把大數據和數字主權、數字經濟、數字治理的概念擺在了一起。

國家發改委、住建部、國務院等部門出台多項支持特色小鎮建設的金融政策和文件，各省份也根據自身情況，紛紛出台關於特色小鎮發展的資金支援政策，以專項資金、稅收返還、以獎代補等形式支持特色小鎮發展，並借此謀求新的經濟增長點。繼2016年10月公佈首批127個中國特色小鎮名單後， 2017年8月，住建部進一步公佈了第二批276個特色小鎮名單。截止2018年2月，全國兩批特色小鎮試點403個，擁有雄厚實力的房產商們紛紛擇機加入特色小鎮的建設隊伍。

承德航天智慧小鎮項目也是響應國策，尤其注重新材料和新技術的研發和應用。例如，衛星遙感技術研發應用，立足航天系統的優勢，聯合中科衛星遙感科技集團、中國科學院遙感與數字地球研究所，發揮承德被定義為首都生態涵養地的區域功能定位優勢，發揮承德年平均氣溫低、日照充足可利用太陽能等方面的優勢，積極引進、集聚首都高端人才，重點發展衛星遙感產業和大數據分析處理產業，助力建設數字中國的戰略佈局。

新型城鎮化建設先行者 搶灘航天智慧小鎮第一人

據了解，小鎮地處承德城鄉結合部，靠近市中心，同時又有廣闊的城市外延發展空間，小鎮正在促進農業現代化等方面積極探索、積極實踐，改善地區的經濟結構、社會結構和產業結構，力爭建成立足于京津冀一體化發展，面向全社會的集生態、旅遊、產業協同發展的特色小鎮。

獨具匠心 軍民共建 產城融合羽翼已豐

「航天智慧小鎮」建成後將成爲中國首個軍民共建的航天技術發展與成果的重要集成與展示中心。此次禹洲集團與中國航天建設集團的「軍民共建」，將爲雙方帶來新的發展機遇。

禹洲審時度勢，憑藉前瞻性的佈局，積極而不激進，積小勝而為大勝，一如既往「進入一座城，深耕一座城」。在行業集中度提升的窗口期，探索城市更新、探索業態升級的新塑造，深遠佈局達成產城結合目標，禹洲羽翼已豐，正所謂穩健者遠行、遠行者穩健，未來相信會有更多驚喜。

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