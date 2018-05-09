【異動股】環保板塊午後快速拉升 中環環保(300692-CN)直線漲停

午後，環保板塊快速拉升，截止發稿，中環環保(300692-CN)直線漲停報44.01元，環能科技(300425-CN)漲停報10.45元，偉明環保(603568-CN)漲7.54%報26.68元，中材節能(603126-CN)漲5.85%報8.86元，德創環保(603177-CN)、鵬鹞環保(300664-CN)漲超4%，海峽環保(603817-CN)、中持股份(603903-CN)、聯泰環保(603797-CN)等股均紛紛上漲超3%。

2017年環保業績增速有所回落但增長依舊穩健，監測、水環境治理錶現搶眼，2018Q1業績持續向好。根據環保板塊上市公司2017年報及2018年一季報，2017年，環保板塊87家上市公司共實現營業收入2426.1億元，同比增長26.93%;實現歸母淨利潤282.09億元，同比增長18.43%，增速同比回落1.76pct;實現扣非後歸母淨利潤233.98億元，同比增長17.72%，增速同比回落16pct。環保板塊整體業績增長依舊穩健，處於近5年來較高水平。扣非後歸母淨利潤增速由高到低的細分板塊依次為：園林類環保公司(+50.2%)、環境監測(+49.2%)、水務(+34%)、固廢處理(33.4%)、節能(+22%)、水治理(+17.2%)、大氣治理(-14.72%)。環境監測、園林和水治理板塊業績錶現較為搶眼。

2018年一季度，環保板塊上市公司實現歸母淨利潤55.97億元，同比增長8.23%;扣非後歸母淨利潤同比增長1.54%，增速列A股所有行業第6，環保板塊業績持續向好。

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