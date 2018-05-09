雙率探低 勤誠首季獲利腰斬 EPS 0.45元未如預期 股價跳水

伺服器機殼廠勤誠 (8210) 首季財報低於預期，雙率探底，加上逾 3 千萬元匯損侵蝕下，導致稅後僅 0.54 億元創低，季減 63%，年減 57%，EPS0.45 元。財報利空導致勤誠週三 (9 日) 股價跳水，盤中最低來到 42.9 元價位，下跌達 6.3% 或 2.9 元。



勤誠首季營收 13.89 億元，季減 13%，年增 12.5%，低於原先持穩去年第四季的預期，主要原因是部分中國市場訂單延後拉貨。不過，該公司 4 月營收為 4.6 億元，較上月減少逾 16%，年減 0.39%，也是不如預期，累計前 4 月營收為 18.5 億元，年增率幅度收斂到 9%。



就首季財報來看，毛利率未達 26% 的內部低標，單季僅 23.16%，創下次低紀錄，營益率更跌破 10%，來到 9.21%，也是次低的表現。因此，單季營業利益 1.28 億元，季減達 40%，年減 37.6%，亦為次低紀錄，而匯損 0.34 億元，單季稅後剩 0.54 億元，EPS0.45 元。



該公司週三下午將召開法說會，說明首季財報與後續展望。據了解，今年勤誠伺服器機殼中、美接單都有斬獲，先前相當看好今年業績展望，上半年以中國業務為主要動能，但毛利率較低，又受到新台幣與人民幣雙升的衝擊，獲利下探新低，第二季有機會進行反攻。

