港交所(00388-HK)擬於第二季增美元兌人民幣(香港)期貨合約品種

香港交易所(00388-HK)首季業績報告中指，於2018年第一季，人民幣兌美元出現明顯的雙向波動，季內的波動幅度超過3,000點子。在人民幣波動加劇下，香港交易所的人民幣貨幣產品發揮其作為市場參與者對沖人民幣相關風險的有效對沖工具作用，成交顯著增加。

2018年第一季美元兌人民幣(香港)期貨合約的平均每日成交合約張數升至5,272張(名義價值5.27億美元)，較2017年全年增加78%，而於2018年3月31日的未平倉合約增加至29,887張(名義價值30億美元)，較 2017年12月31日增加22%。美元兌人民幣(香港)期貨合約於2018年2月8日及3月29日先後錄得歷來第二高單日成交17,811張(名義價值17.81億美元)及收市後期貨交易時段單日最高成交6,049張(名義價值6.05 億美元0。為方便市場參與者進行長線的人民幣對沖以及合約轉月。

香港交易所計劃於2018年第二季增加美元兌人民幣(香港)期貨的合約月份及跨期組合。

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