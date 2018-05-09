【大行報告】廣發：滬倫通對A股短期影響不大

廣發證券發布策略研報指，2018年5月4日，證監會官網發布了《存托憑證發行與交易管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱“《管理辦法》”），向社會公開征求意見。

中國創新企業上市和滬倫通是理解《管理辦法》的兩條主線中國創新企業上市和滬倫通是起草《管理辦法》的兩大背景，這也是理解《管理辦法》的兩條主線。廣發認為未來我國證券交易所可能存在兩種不同的存托憑證存——中國創新企業存托憑證和滬倫通存托憑證。并且中國創新企業存托憑證适合采用增量發行、存托憑證與基礎證券不可自由轉換、競價交易的制度設計；滬倫通存托憑證适合采用存量發行、存托憑證與基礎證券限額轉換、做市商交易的制度設計。

談及《管理辦法》對A股以及中國創新企業上市的影響，廣發表示，創新企業上市未超出A股承載能力，整體虹吸效應不大；資金不會大規模從“舊藍籌”流向“新藍籌”；進一步增加A股成長股的分化。新經濟龍頭更受青睐，估值與基本面不匹配的成長股會面臨壓力；缺少基本面支持的高估值成長股將面臨估值收縮壓力，成長股估值體系面臨重塑。而滬倫通對A股短期影響不大，長期有助於推動我國資本市場進一步開放，A股境外投資者占比逐步提高，A股與全球市場聯動性將進一步增強。

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