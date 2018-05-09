美三大股指基本平收 京東財報不及預期收跌4.6%

5月9日消息，紐約股市三大股指8日漲跌不一，道指收漲0.01%，報24360.21點;納指收漲0.02%，報7266.90點;標普500指數收跌0.03%，報2671.92點。

個股方面，在美上市中國概念股漲跌不一，阿里巴巴收漲0.49%，京東(JD.O)收跌4.6%，500彩票網(WBAI.N)收跌9.83%，百度(BIDU.O)收漲3.62%，微博收漲3.75%，盛世樂居(SSLJ.O)收跌5.81%，世紀互聯(VNET.O)收跌4.64%，國雙(GSUM.O)收漲9.6%，蘭亭集勢(LITB.N)收漲3.95%。

美國總統特朗普8日宣布，美國將退出伊核協議，併重啓因伊核協議而豁免的對伊朗製裁。分析人士說，市場密切關注這一決定帶來的影響。

經濟數據方面，美國勞工部8日公布的數據顯示，3月份美國職位空缺數為655萬，高於市場預期的610萬。

此外，值得關注的是，京東公布的財報顯示每ADS收益不及市場預期，盤中跌近5%。

京東發布了2018年第一季度財報。財報顯示，京東第一季度淨營收為人民幣1001億元(約合160億美元)，較上年同期的人民幣762億元增長33.1%。第一季度歸屬於普通股股東的持續運營業務淨利潤為15.249億元(約合2.431億美元)，去年同期為淨利潤2.988億元。不按美國通用會計準則計算，歸屬於普通股股東的持續運營業務淨利潤為人民幣10.47億元(約合1.67億美元)，而去年同期為人民幣13.219億元。Non-GAAP下第一季度調整後每ADS收益0.71元人民幣，不及市場預期的0.82元人民幣(去年同期為0.92元人民幣)。

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